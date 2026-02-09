Haberler

Salihli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Aile, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 112'yi aradı ve sağlık ekipleri, durumlarını kontrol etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak baş dönmesi ve kusma şikayetiyle yardım istedi.

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi

Videoyu izleyen herkes "Bu ne böyle" demekten kendini alamıyor
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

Gizemli sevgiliye bırakmak istediği miras ortaya çıktı