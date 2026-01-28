Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 67 yaşındaki Dursun Koca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dursun Koca'nın eşi de zehirlenme sonucu hayatını kaybetmişti.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kavaklı Mahallesi'nde iki katlı binanın alt katında sobadan sızan gazdan zehirlenmesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Dursun Koca (67), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Koca, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Ayrıca Dursun Koca'nın eşi Leyla Koca (65) ise zehirlendiği gün hayatını kaybetmişti.