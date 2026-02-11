Haberler

Ev yangınında yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen soba yangınında 92 yaşındaki Gülsüm Sarı ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Gülsüm Sarı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sobadan kaynaklı yangın çıkan evde uyuyan Gülsüm Sarı (92) ağır yaralandı.

Manavgat'ın Gebece Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında Gülsüm Sarı'ya ait eski taş evde ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcımın büyümesi sonucunda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleriyle itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda yangın tamamen söndürülürken, sobanın yakınında uyuyan Gülsüm Sarı'nın vücudunun bir bölümü yandı. Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen Gülsüm Sarı yapılan müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gülsüm Sarı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

