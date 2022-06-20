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Snowpiercer hayranları için kötü haber!

Shiftdelete - Güncel
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Snowpiercer hayranları için kötü haber!

Ülkemizde Netflix platformunda izlenen Snowpiercer adlı yapım için karar verildi. TNT yapımı seri, bir bakıma iptal edildi.

TNT dizisi Snowpiercer, ülkemizde Netflix ile birlikte izleyicileriyle buluşuyor. Önemli bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, Mayıs 2020'de ilk sezonuyla vizyona girmişti. Bilim-kurgu türündeki yapım için üzücükararı, TNT paylaştı.

Snowpiercer, 4. sezonla final yapacak

Mayıs 2020'de başlayan Snowpiercer, aynı adlı 2013 yapımı Bong Joon-ho filminin uyarlaması olarak ekranlara geldi. Jennifer Connelly ve Daveed Diggs başrollerini paylaştığı yapım ilk 3 sezonu ile önemli eleştirmenlerden geçer not almıştı. Snowpiercier, buzul çağıyla birlikte hayatta kalmaya çalışan insanların bulunduğu tren odaklı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

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Hayranlarını üzen açıklama TNT'den geldi. Dizinin 4. sezonu ile veda edeceğini belirten açıklamada final sezonu adına daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Snowpiercer'ın TNT'de başarılı, çok sezonlu bir çalışmanın ardından sona ereceğini doğrulayabiliriz. Yetenekli yazarları, oyuncuları ve ekibi orijinal filmden olağanüstü bir öncül aldı ve onu heyecan verici şekillerde hayata geçirdi. Eleştirmenlerce beğenildi, kıyamet sonrası tür üzerinde önemli bir etkisi oldu ve artık hayranların kalplerinde ve zihinlerinde sonsuza kadar kalacak.

Öte yandan dizinin finali, aslında iptal edildiği anlamını taşıyor. Warner Bros'a ait Turner Network Television (TNT) için önemli bir karar alındı. Platform, daha çok klasik filmlere ve televizyon dizilerine odaklanıyor. Discovery ile WarnerMedia arasındaki birleşme, TNT'nin orijinal yapımlarını sıfırlama kararına neden oldu.

Snowpiercer dizisini izlediniz mi? Filmle kıyaslandığında nasıl buluyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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