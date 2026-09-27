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Smotrich, 2 bin 167 birimlik E1 yerleşim ihalesinin ertelenmesinin iptalini istedi

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İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın Doğu Kudüs'teki E1 projesindeki 2 bin 167 birimlik ihalenin son teklif tarihini bir ay ertelemesine Smotrich itiraz etti. Smotrich, kararın ivedilikle iptalini isterken Baharav-Miara'nın seçim kampanyasına müdahale ettiğini öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi için açılan ihalenin 27 Ekim'de yapılması planlanan Knesset seçimleri sonrasına ertelenmesi kararının iptalini talep etti.

İbranice yayın yapan İsrail haber sitesi Kikar Hashabbat'ın haberine göre, Başsavcı Gali Baharav-Miara, E1 yerleşim projesi inşaat ihalesi için son teklif tarihini bir ay erteleme kararı aldı.

Başsavcı Baharav-Miara, erteleme kararını 27 Ekim'de yapılması planlanan seçim döneminde herhangi bir müdahaleye engel olmak için aldığını belirtti.

İsrail merkezli Kanal 7 televizyonu haberine göre ise aşırı sağcı Smotrich, söz konusu sürecin "seçim döneminden çok önce başlatılmış teknik işlemlerin devamı" olduğunu savunarak, Baharav-Miara'dan söz konusu kararını ivedilikle iptal etmesini istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir yerleşim çiftliğini ziyareti sırasında konuşan Smotrich, Baharav-Miara'nın "E1 ana yolundaki inşaat çalışmalarını durdurmaya çalıştığını" öne sürerek, onun "seçim kampanyasına müdahale ettiğini ve Eisenkot lehine çalıştığını" iddia etti.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un "bir Filistin devletinin kurulmasına imkan tanımak adına inşaat çalışmalarını durduracağını açıkladığını" öne süren Smotrich, "Bunu yapmasına izin vermeyeceğim." dedi.???????

İsrail makamları, geçen ağustosta ayrı bir ihale kapsamında sunulan 1234 birime ek olarak, E1 projesi dahilinde 2 bin 167 yerleşim biriminin inşası için teklif alımını 25 Ekim'de başlatmayı planlıyordu.

Eldeki verilere göre, iki ihale kapsamındaki toplam konut sayısı 3 bin 401'e ulaşıyor. Doğu Kudüs'te yer alan söz konusu proje, Filistin topraklarına el koyarak "Maale Adumim" yasa dışı Yahudi yerleşimini işgal altındaki Kudüs'e bağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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