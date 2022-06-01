SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef almış, ilçe merkezine yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

SMO, terör örgütünün güvenli bölgelere yapılan her saldırıya güçlü şekilde yanıt verileceğini vurguladı.

(Mahmud Alhalbi/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suriye Terör YPG PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title