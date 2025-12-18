Smart Solar İşçileri: "İşverenin Grev Kırıcılığına Asla İzin Vermeyeceğiz"

(İSTANBUL)- Grevde olan Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye Smart Solar işçileri, grev kırıcılığı yapmakla suçladıkları şirketi Beykoz'daki genel merkezi önünde protesto etti. İşçiler, "Smart Solar'da grev kırıcılığına asla izin vermeyeceğiz. İşverenin hukuka aykırı uygulamalarına devam etmesi halinde, tüm yasal başvurular gecikmeksizin hayata geçirilecek, mücadele alanlarımız genişletilecektir. Grev yalnızca fabrika önleriyle sınırlı kalmayacak, grev kırıcılığının sürdürüldüğü her yer mücadele alanı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Grevde olan ve işverenin grev kırıcılığı girişimlerine başvurduğunu belirten Smart Solar işçileri, şirketin Beykoz'daki genel merkezi önünde açıklama yaptı. Grevin 58'inci gününde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zamsız çalışma gerçeğini yok sayan bir anlayışın ürünü olmuştur"

"Smart Solar işçilerinin, insanca yaşanacak bir ücret, güvenceli çalışma koşulları ve onurlu bir gelecek talebiyle başlattıkları grev 58 gündür devam ediyor. Sendikamız ile işveren arasında yürütülen 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalması üzerine işçiler, anayasal hakları olan grev hakkını kullanarak bu mücadeleyi ilk günkü inanç ve kararlılığıyla sürdürüyor. Toplu sözleşme süreci boyunca sendikamız, müzakereyi esas alan ve iş barışını önceleyen bir tutumla hareket etmiş; ekonomik ve sosyal taleplerini ülkenin içinde bulunduğu ağır geçim koşulları çerçevesinde makul ve gerçekçi bir zeminde dile getirmiştir. Ancak işveren tarafından sunulan teklifler, işçilerin yaşadığı hayat pahalılığını ve aylardır süren zamsız çalışma gerçeğini yok sayan bir anlayışın ürünü olmuştur.

"Smart Solar işvereni, grevin etkisini kırmaya yönelik uygulamalara yönelmiştir"

Grev sürecinin başlamasıyla birlikte ise Smart Solar işvereni, grevin etkisini kırmaya yönelik uygulamalara yönelmiştir. Grevde olan işyerinde üretimin durması gerekirken, üretimin farklı yollarla sürdürülmeye çalışıldığına ilişkin sendikamızın elinde ciddi bulgular bulunmaktadır. Üretimin başka işyerlerine kaydırılması ya da fason biçimlerde devam ettirilmesi, grev hakkını fiilen ortadan kaldırmaya yönelik açık bir grev kırıcılığıdır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bu konuda son derece açıktır. Kanuni bir grev süresince işveren, grevdeki işçilerin yerine başka işçileri çalıştıramaz; üretimi doğrudan ya da dolaylı yollarla sürdüremez. Grevin doğasında üretimin durması ya da önemli ölçüde aksaması vardır. Aksi halde grev hakkı işlevsiz hale getirilmiş olur. Smart Solar yönetimi, bu hukuksuz girişimlere rağmen Smart Solar işçilerinden sessizlik ve boyun eğme bekliyorsa büyük bir yanılgı içindedir.

"Grev kırıcılığı suçtur"

Buradan bir kez daha açık ve net biçimde ifade ediyoruz: Smart Solar'da grev kırıcılığına asla izin vermeyeceğiz. İşverenin hukuka aykırı uygulamalarına devam etmesi halinde, tüm yasal başvurular gecikmeksizin hayata geçirilecek, mücadele alanlarımız genişletilecektir. Grev yalnızca fabrika önleriyle sınırlı kalmayacak, grev kırıcılığının sürdürüldüğü her yer mücadele alanı olacaktır. Grev kırıcılığı suçu işlenmeye devam ederse, bu suça ortak olanlar ve buna göz yumanlar, yasal girişimlerin yanı sıra kamuoyu önünde teşhir edilecektir. Smart Solar işçilerinin ekmeğiyle ve geleceğiyle oynanmasına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Smart Solar işçilerinin haklı ve meşru mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Amacımız, emeğin karşılığının alındığı, adil ve kalıcı bir toplu iş sözleşmesinin hayata geçirilmesidir. Bu mücadele yalnızca Smart Solar işçilerinin mücadelesi değildir; işçi sınıfının grev hakkı ve sendikal özgürlükleri için verilen önemli ve tarihsel bir mücadele örneğidir. Grev kırıcılığı suçtur."