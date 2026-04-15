Van'da SMA'lı hastaların bağış kutusunu çalan 2 kişi tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde SMA'lı hastaların bağış kutusunu çaldıkları ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde ilçedeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlık ve SMA'lı hastalar için bırakılan bağış kutusunun çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemelerde toplam 650 bin lira değerinde malzemenin çalındığı tespit edildi.

Olaylarla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda suça sürüklenen çocuk B.A ile diğer şüpheliler O.H, T.A ve L.C'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.C. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.