Haberler

Van'da SMA'lı hastaların bağış kutusunu çalan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde SMA'lı hastalar için bağış kutusunu çaldıkları ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde ilçedeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlık ve SMA'lı hastalar için bırakılan bağış kutusunun çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemelerde toplam 650 bin lira değerinde malzemenin çalındığı tespit edildi.

Olaylarla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda suça sürüklenen çocuk B.A ile diğer şüpheliler O.H, T.A ve L.C'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.C. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

