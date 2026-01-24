Haberler

İstanbul'da SMA hastası çocuk için markete konulan bağış kutusu çalındı

Güncelleme:
Arnavutköy'de SMA hastası 5 yaşındaki Zeynep Özinal'ın tedavisi için bırakılan bağış kutusu, bir şüpheli tarafından çalındı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, şüphelinin kutuyu nasıl alıp kaçtığını ortaya koydu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de, SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 5 yaşındaki kızın tedavisi için markete bırakılan bağış kutusunun çalınması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu.

İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti.

Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti.

Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
