Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuk ile insan haklarını ihlal ettiğini ve bunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Fajon, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin yaşanmaması için mücadele ettiklerini belirtti.

Fajon, AB'nin, İsrail ile olan anlaşmayı askıya alması gerektiğini yineleyerek, "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ediyor ve bu ciddiye alınmalı. Her gün uluslararası hukukun ağır şekilde ihlal edildiğini görüyoruz. Buna gözlerimizi kapatamayız. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilere yönelik yaptırımları da destekliyoruz." dedi.

Slovenya'nın, Lübnan halkının yanında yer aldığını vurgulayan Fajon, sahadaki durumu görüşeceklerini kaydetti.

Fajon, Ukrayna'daki gelişmeleri de konuşacaklarına dikkati çekerek, "Ukrayna'ya sağlanacak kredinin bir an önce serbest bırakılmasını ve aynı zamanda sivillerin öldürülmesi, enerji ve diğer altyapının yok edilmesine yönelik devam eden Rus saldırısı karşısında 20'nci yaptırım paketinin kabul edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fajon, Rusya üzerinde baskının artırılarak bir an önce adil ve kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.