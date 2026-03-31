Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon'dan, İsrail'deki "idam yasasına" tepki

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail Meclisi tarafından kabul edilen ve Filistinli mahkumları hedef alan idam cezası yasasının ayrımcılık içerdiğini belirterek yasaya karşı çıktı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasıyla, Filistinlilere karşı ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'de idam cezasını getiren yasanın açıkça Filistinlilere karşı ayrımcılık olduğunu vurgulayan Fajon, "Herkes, terör eylemlerinden eşit şekilde sorumlu tutulmalıdır ve idam cezası çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Fajon, yasaya tepki göstererek, güvenliğin ayrımcılık üzerine inşa edilemeyeceğini ve adaletin de hakkaniyet olmadan var olamayacağını kaydetti.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
