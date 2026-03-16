Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirtti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Fajon, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin bütün ülkeler için büyük bir yük haline geldiğini vurgulayan Fajon, tüm tarafların şiddeti ve saldırıları durdurması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve diplomasiye yeniden alan açılması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fajon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze'de sivillerin öldürülmesi, Batı Şeria'da yaşanan korkunç gelişmeler, fiili ilhak ve kapalı insani yardım koridorları son derece endişe vericidir. İnsanlar geçimlerini sağlayamaz durumda. İran ile İsrail arasındaki gelişmelerin gölgesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumun unutulmaması gerekir."

Fajon, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de Ukrayna'ya tam desteğin sağlanması ve Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
