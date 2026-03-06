Slovenya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, uluslararası hukukun kabul edilemez ihlalidir, kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanı, İran'ın bölge ülkelere yönelik misilleme eylemlerini de kınadığını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.