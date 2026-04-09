Slovenya'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da sivil kayıplara ve büyük yıkıma neden olan saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmasının önemine vurgu yapıldı.
Slovenya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sivil kayıplara neden olduğu belirtildi.
İsrail saldırılarının Lübnan'da sivil altyapıyı da tahrip ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in saldırıları sona ermelidir. Ateşkes, Lübnan için de geçerli olmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda sağlanmalıdır. Sivillerin korunması ve diplomasi kilit önemdedir."
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları, 2 Mart'tan bu yana devam ediyor.