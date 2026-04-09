Haberler

Slovenya'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da sivil kayıplara ve büyük yıkıma neden olan saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da büyük yıkıma neden olan İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sivil kayıplara neden olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarının Lübnan'da sivil altyapıyı da tahrip ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in saldırıları sona ermelidir. Ateşkes, Lübnan için de geçerli olmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda sağlanmalıdır. Sivillerin korunması ve diplomasi kilit önemdedir."

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları, 2 Mart'tan bu yana devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!