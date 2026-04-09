Slovenya'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da büyük yıkıma neden olan İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sivil kayıplara neden olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarının Lübnan'da sivil altyapıyı da tahrip ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in saldırıları sona ermelidir. Ateşkes, Lübnan için de geçerli olmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda sağlanmalıdır. Sivillerin korunması ve diplomasi kilit önemdedir."

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları, 2 Mart'tan bu yana devam ediyor.