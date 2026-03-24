Slovenya'daki genel seçimi kazanan Golob koalisyon görüşmelerine başladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimden galibiyetle ayrılan Özgürlük Hareketinin lideri Robert Golob koalisyon hükümeti için görüşmelere başladı.

Slovenya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre pazar günü yapılan genel seçimde birinci olan parti Özgürlük Hareketinin lideri ve Başbakan Golob'un, koalisyon hükümeti için çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada, Golob'un görüşmelere ilişkin detayları daha sonra paylaşacağı bildirildi.

Slovenya Haber Ajansı (STA) ise Golob'un, İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen ve seçimde ikinci olan Slovenya Demokrat Partisi (SDS) lideri Janez Jansa dışındaki partilere görüşmek için davet gönderdiğini aktardı.

Golob'un ayrıca, bu hafta Ulusal Güvenlik Konseyini toplayarak, "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki seçimi doğrudan etkilediğine dair iddiaları ele alacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, tüm partileri müzakere masasına oturmaya davet etti.

Bu arada, Devlet Seçim Komisyonunun (DVK) kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Golob'un Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 ile seçimi kazandı. Eski Başbakan Jansa liderliğindeki SDS ise oyların yüzde 27,95'ini aldı.

Seçimi az farkla kazanan Özgürlük Hareketi, 90 sandalyeli ulusal meclise 29, SDS ise 28 milletvekili gönderecek.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Genel seçim öncesinde "Kara Küp" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki SDS Genel Başkanı Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcileri gibi tanıttığını aktaran dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu."

Başbakan Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek, iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca, 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Muhalefet lideri Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.