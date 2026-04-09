Slovenya Başbakanı Golob: "Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz"

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail'in Lübnan'daki yoğun nüfuslu yerlere saldırdığını belirterek, "Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Golob, hükümete ait ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırmaya devam ettiğini aktardı.

İsrail'in Lübnan'daki yoğun nüfuslu bölgeleri vurduğunu kaydeden Golob, şunları ifade etti:

"İsrail saldırılarında çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. İsrail, uluslararası hukuku acımasızca ihlal ediyor, barış çabalarını engelliyor ve Lübnan halkının acılarını daha da artırıyor. Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz."

Golob, ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması yönündeki çağrısına da katıldığını belirtti.