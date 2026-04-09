Slovenya Başbakanı Golob: "Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz"

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı çıkarken, bu durumu eleştirdi ve Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Golob, çocukların da hayatını kaybettiği bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail'in Lübnan'daki yoğun nüfuslu yerlere saldırdığını belirterek, "Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Golob, hükümete ait ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırmaya devam ettiğini aktardı.

İsrail'in Lübnan'daki yoğun nüfuslu bölgeleri vurduğunu kaydeden Golob, şunları ifade etti:

"İsrail saldırılarında çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. İsrail, uluslararası hukuku acımasızca ihlal ediyor, barış çabalarını engelliyor ve Lübnan halkının acılarını daha da artırıyor. Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz."

Golob, ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması yönündeki çağrısına da katıldığını belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum

Tehditleri işe yaradı, Trump NATO'dan istediğini alacak gibi
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çatışmaya giren polisle alay eden şüphelinin savunması daha skandal