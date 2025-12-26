AVRUPA'NIN ZİRVESİ ALPLER - Slovenya Alpleri yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'da ekolojik koridor oluşturuyor

Slovenya Alpleri'nde yaban hayatının çok çeşitli olması, bölgenin biyoçeşitlilik bakımından "sığınak" ve Avrupa'daki ekolojik koridor olarak nitelendirilmesine olanak sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA), küresel ısınma ve Alp Dağları'na etkilerine ilişkin hazırladığı "Avrupa'nın Zirvesi Alpler" başlıklı dosya haberin 8'inci ve son bölümünde, Slovenya Alpleri'ndeki yaban hayatı ve 2025'te "Avrupa Doğayı Koruma Ödülü'ne" layık görülen "Vaşak Yaşamı Projesi" ele alındı.

Alp Dağları'nın bir kısmına ev sahipliği yapan Slovenya'da 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Slovenya Orman Servisi'nin Orman Geliştirme Planlama Daire Şefi Miha Marence, AA muhabirine, Slovenya Alpleri'nin önemine ilişkin açıklamada bulundu.

Slovenya'nın yaban hayatı çeşitliliği bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden birisi olduğu ifade eden Marence, bunun bir ulusal değer haline geldiğini belirtti.

Marence, ülkedeki Alpler'de yaşayan ciddi bir bozayı, kurt ve vaşak nüfusu olduğuna işaret ederek, Slovenya Alpleri'nin özellikle yüksek dağ ekosistemlerine uyum sağlayan türler için önemli bir "sığınak" olduğunu anlattı.

Alpler'de bulunan buzul vadileri ve yüksek rakımlı ormanların nadir veya nesli tehlikede olan bitki ve hayvan topluluklarına ev sahipliği yaptığını dile getiren Marence, "Özet olarak, Slovenya Alpleri'nde yaban hayatının çok çeşitli olması bölgede biyoçeşitlilik bakımından 'sığınak' ve Avrupa'da ekolojik koridor olmasını sağlamaktadır." dedi.

Vaşakların yer değiştirerek başarılı bir şekilde çoğalması sağlandı

Marence, Avrupa'da 2025'te "Doğayı Koruma Ödülü'ne" layık görülen "Vaşak Yaşamı Projesi'nin" ise Alp Dağları'ndaki vaşak nüfusunu bir araya getirmeyi amaçlayan uluslararası bir koruma girişimi olduğunu vurguladı.

Vaşak nüfusunun ciddi bir düşüş tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Marence, proje çerçevesinde Karpat bölgesinden vaşakların yer değiştirerek genetik izolasyonun önüne geçildiğini ifade etti.

Marence, projeye verilen ödülün, genetik çeşitliliğin artırılması ve yer değiştiren vaşakların başarılı şekilde çoğalması gibi sonuçların "başarılı" bulunmasına dayandığını belirterek, çalışmanın aynı zamanda kurumlar ile yerel topluluklar arasında güçlü bir işbirliği oluşturduğuna söyledi.

"İklim değişikliğine uyum sağlamaya önem veriyoruz"

Slovenya Orman Servisi'nin yıllık uluslararası ve ulusal düzeyde yaklaşık 20 projede yer aldığını dile getiren Marence, projelerinde uygulamaya önem verdiklerini ve türlerin yaşam koşullarını iyileştirme çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Marence, verilerin kaydedilmesi, toplanması ve işlenmesi için modern araç ve yöntemlerin kullanımına büyük önem verdiklerini belirterek, "İklim değişikliğine ve ona uyum sağlamaya da büyük önem veriyoruz." dedi.