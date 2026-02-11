Haberler

Slovakya'dan, Karadağ'ın AB üyelik sürecine destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Karadağ'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine olan desteklerini vurguladı ve Karadağ'ın 2028 yılında AB üyesi olabileceğini belirtti.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, ikili ilişkileri güçlendirdikleri Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Blanar, resmi ziyaret için bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da mevkidaşı Ervin İbrahimovic ile görüştü.

Heyetler arası görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Blanar, Karadağ'ın AB üyelik sürecinde iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Başta Karadağ olmak üzere Balkanlar'ın batısındaki ülkelerin AB üyeliğini desteklediklerini belirten Blanar, şöyle konuştu:

"Karadağ hedefini gerçekleştirebilir ve 2028 yılında AB üyesi olabilir. Slovakya, Karadağ'ın katılım sürecine yardımcı olmaya hazır. Mükemmel bir yolda olduğunuzu düşünüyorum, karamsarlık ya da şüpheciliğe yer yok."

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic de Slovakya ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, barış, istikrar ve refah gibi Avrupa değerlerini taşıdıklarını kaydetti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da büyükelçilik açma kararı aldıklarını dile getiren İbrahimovic, bunun ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığın göstergesi olduğunu söyledi.

Ülkesinin AB'ye 2028'de tam üye olma konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken İbrahimovic, "Bu durumu Avrupa Komisyonu'nun son raporu da teyit ediyor. Geçen yıl 6 müzakere başlığını kapattık, ocak başında ise bir başlık daha kapattık. Süreci dinamik şekilde sürdürüyoruz ve belirlediğimiz hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası