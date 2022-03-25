Slovakya'dan Ukrayna'ya 14 ton insani yardım malzemesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, Slovakya'da birçok sivil dernek kuruluşu insani yardımları sınırın ötesinden Ukrayna'ya taşıyor. Podaj Dalej Sivil Derneği ve Karpatska Nadacia (Karpat Vakfı) hazırladıkları yardım paketlerini Slovakya'nın Presov kentinden Ukrayna'nın Uzhorod kentine gönderdi. Toplam dört kamyon Uzhorod'a yiyecek, su, ilaç ve diğer maddi yardımlar da dahil olmak üzere 14 tondan fazla insani yardım Ukrayna'ya taşındı. Donetsk, Harkov ve Kiev'e sevk edilmek üzere dağıtıma çıkacak yardım paketlerin bir kısmı polise ve askeri personele, bir kısmı da Uzhorod yakınlarındaki bir depoya teslim edildi.