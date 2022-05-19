Slovakya'da terkedilmiş maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü - Haberler

Terkedilmiş maden tesisinin drone görseli

Slana Nehri'ne akan atık su

Kızıl renge bürünmüş nehir Slovakya'nın Kosice kentinde bulunan Nizna Slnana kasabasında terkedilmiş bir maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü. Terk edilmiş Siderit maden kuyuları sebebiyle, Şubat ayından bu yana nehrin ana akıntısına sızma yaparak her geçen gün daha da kirleniyor.