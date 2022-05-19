Slovakya'da terkedilmiş maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü - Haberler

Slovakya'da terkedilmiş maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü
AA - Robert Nemeti - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Terkedilmiş maden tesisinin drone görseli Slana Nehri'ne akan atık su Kızıl renge bürünmüş nehir Slovakya'nın Kosice kentinde bulunan Nizna Slnana kasabasında terkedilmiş bir maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü.
Terkedilmiş maden tesisinin drone görseli
Slana Nehri'ne akan atık su
Kızıl renge bürünmüş nehir Slovakya'nın Kosice kentinde bulunan Nizna Slnana kasabasında terkedilmiş bir maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü. Terk edilmiş Siderit maden kuyuları sebebiyle, Şubat ayından bu yana nehrin ana akıntısına sızma yaparak her geçen gün daha da kirleniyor.
AA / Robert Nemeti - Güncel