Slovakya'da terkedilmiş maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Slovakya'da terkedilmiş maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü

AA - Robert Nemeti - Güncel
 - Güncelleme:

Terkedilmiş maden tesisinin drone görseli Slana Nehri'ne akan atık su Kızıl renge bürünmüş nehir Slovakya'nın Kosice kentinde bulunan Nizna Slnana kasabasında terkedilmiş bir maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü.

Terkedilmiş maden tesisinin drone görseli

Slana Nehri'ne akan atık su

Kızıl renge bürünmüş nehir Slovakya'nın Kosice kentinde bulunan Nizna Slnana kasabasında terkedilmiş bir maden drenajı nedeniyle Slana Nehri'nin rengi kızıla döndü. Terk edilmiş Siderit maden kuyuları sebebiyle, Şubat ayından bu yana nehrin ana akıntısına sızma yaparak her geçen gün daha da kirleniyor.

AA / Robert Nemeti - Güncel

Slovakya, Drone, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title