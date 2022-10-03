Slovakya'da gaz lambası koleksiyoncusu Cyril Barla
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Slovakya'nın Kösice kentinde yaşayan gaz lambası koleksiyoncusu Cyril Barla, kendi televizyon tamirhanesinde 1970 adetten fazla farklı gaz lambası biriktirdi.
Slovakya'nın Kösice kentinde yaşayan gaz lambası koleksiyoncusu Cyril Barla, kendi televizyon tamirhanesinde 1970 adetten fazla farklı gaz lambası biriktirdi. Kırk yıldır gaz lambası toplayan Barla'nın amacı, Guinnes Dünya Rokarlar Kitabı'na girmek.
Kaynak: AA / Robert Nemeti - Güncel