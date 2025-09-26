Slovakya'da Anayasa Değişikliği: Ulusal Hukuk AB Mevzuatından Üstün Sayılacak

Slovakya Parlamentosu, "ulusal kimlik"le ilgili hususlarda, ulusal hukuku Avrupa Birliği (AB) mevzuatından üstün kılan anayasal değişikliği onayladı.

Slovak basınına göre, Ulusal Konsey'de anayasada değişiklik öngören karar için oylama yapıldı.

Oylamada 90 milletvekili lehte, 7 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek değişiklikle aile ve cinsiyet meseleleri dahil "ulusal kimlikle" ilgili konularda Slovakya hukuku, AB mevzuatından üstün sayılacak.

Anayasada ayrıca, "Slovakya, biyolojik olarak belirlenen erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyeti tanır." ifadesi yer alacak.

"Cinsiyetin, ciddi nedenler dışında, yasayla belirlenecek prosedürlere göre değiştirilemeyeceği"nin de belirtileceği anayasada, yalnız evli çiftlerin evlat edinmesine izin verilecek.

Değişiklikler arasında taşıyıcı anneliğin yasaklanmasını içeren bir madde de bulunuyor.

Ayrıca, eğitim, aile hayatı ve dil gibi "kültürel ve etik konular" ile ilgili kararlarda ulusal mevzuat esas alınacak.