Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çin'de 80. Yıldönümü Törenlerine Katıldı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için Beijing'e geldi.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için salı günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi, 2 Eylül 2025. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
