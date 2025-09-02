Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çin'de 80. Yıldönümü Törenlerine Katıldı
BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için salı günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi, 2 Eylül 2025. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel