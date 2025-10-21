Haberler

Slovakya Başbakanı Fico'ya Suikast Girişimi: Cintula 21 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Slovakya'da Başbakan Robert Fico'ya suikast girişiminde bulunan Juraj Cintula, 'terör saldırısından' 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cintula'nın eylemi, hükümetin politikalarına karşı bir protesto olarak değerlendirildi.

2024'te Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişiminde bulunan Juraj Cintula, "terör saldırısından" 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Mayıs 2024'te Fico'ya suikast girişiminde bulunan 71 yaşındaki şüpheli hakkında kararını açıkladı.

Başbakana yaptığı suikast girişiminden dolayı "terör saldırısından" suçlu bulunan Cintula'ya 21 yıl hapis cezası verildi.

Üç yargıçlı heyetin başkanı Igor Kralik, sanığın bir vatandaşa değil bir başbakana saldırdığını hatırlatarak "Hükümete karşıydı, insanları hükümeti devirmeye teşvik ediyordu." ifadesini kullandı.

Sanık ise ifadesinde, kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, başbakanın hayatta kaldığını öğrendiğinde ise rahatladığını savundu.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, Mayıs 2024'te başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj Cintula'nın, hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.???? Geçirdiği ameliyatlardan sonra Fico, Temmuz 2024'te görevine geri dönmüştü.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
