Slovakya Başbakanı, "Trump'ın psikolojik durumundan endişe ettiğini söylediğine" dair haberi yalanladı

Güncelleme:
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Politico'nun ABD Başkanı Trump ile ilgili olarak söylediği sözleri yalanladı ve haberin yanlış olduğunu ifade etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "ABD Başkanı Donald Trump'ın psikolojik durumundan endişe ettiğini söylediğini" yazan Brüksel merkezli Politico'nun haberini yalanladı.

Politico internet sitesinin "Avrupalı diplomatlara" dayandırdığı haberine göre, Fico, 17 Aralık 2025'te ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyi Avrupa Birliği (AB) liderlerine anlattı.

Diplomatlar, Fico'nun, AB liderlerine "Trump'ın psikolojik durumundan endişe ettiğini" söylediğini aktardı.

Fico'nun, Trump'la görüşmesi sonrası "travma" geçirmiş gibi göründüğünü öne süren diplomatlar, Slovakya Başbakanı'nın, Trump'ı "aklını kaçırmış" diye nitelendirdiğini savundu.

Başbakan Fico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla bu haberi yalanladı.

Fico, "Nefret dolu, Brüksel yanlısı liberal haber portalı Politico'nun yalanlarını kesinlikle reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmeyi, AB liderlerine anlattığına dair hiçbir tanığın ve kanıtın bulunmadığını belirten Fico, buna rağmen Politico'yu "yalan" uydurmaktan alıkoyan bir engelin de olmadığını kaydetti.

Fico, 22 Ocak'ta Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde hiç kimseyle ABD ziyareti hakkında gayriresmi konuşmadığını aktardı.

Rusya ziyaretinde olduğu gibi ABD ziyaretini engellemek için AB üyelerinin çaba gösterdiğini ifade eden Fico, Venezuela'ya yapılan askeri müdahaleyi eleştirmesine rağmen ABD ziyaretinin iptal edilmemesini de takdir ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
