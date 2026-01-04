Haberler

Slovakya Başbakanı Fico, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini, 'İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeninin çözülüşü' olarak nitelendirerek kınadı. Fico, uluslararası hukukun çiğnenmesine karşı çıktı ve Avrupa Birliği'nin tepkisini merakla beklediğini ifade etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeninin çözülüşünün bir başka kanıtı" diye nitelendirdiği ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini kınadı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından açıklama yapan Fico, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesinin, "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan dünya düzeninin çözülüşünün bir başka kanıtı" olduğunu kaydetti.

Fico, "Uluslararası hukuk geçerliliğini yitirmiştir. Askeri güç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin himayesi olmaksızın kullanılıyor ve büyük ve güçlü olan herkes, kendi çıkarlarını doğrultusunda istediğini yapıyor. Küçük bir ülkenin başbakanı olarak, uluslararası hukukun bu şekilde bozulmasını kararlılıkla reddetmek zorundayım. Bunu Irak Savaşı'nda, Kosova'nın egemen bir devlet olarak tanınmamasında, Rus askeri gücünün Ukrayna'da kullanılmasında ya da Gazze'deki durum değerlendirilirken de yaptığım gibi." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Fico ayrıca, Venezuela'ya yönelik "kınanmayı hak eden bu saldırıya" AB'nin nasıl tepki vereceğini dört gözle beklediğini dile getirerek, "Ya ABD'nin Venezuela'da askeri güç kullanımını kınar ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumuyla az da olsa tutarlı davranır ya da her zamanki gibi ikiyüzlü kalır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta

Maduro'yu taşıyan uçak ABD'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu

Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu