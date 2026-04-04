Sel suları nedeniyle Sızır Şelalesi, çamur renginde akmaya başladı

SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki doğaseverler tarafından 'bozkırın yeşil vadisi' olarak adlandırılan, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden Sızır Şelalesi, sel sularının karışmasıyla çamur renginde akmaya başladı.

İlçeye bağlı Çat ve Eşikli köylerinde sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla oluşan sel suları doğa harikası Sızır Şelalesi'ne kadar ulaştı. Sel ile birlikte şelaledeki su akışı hızlandı. Şelaleden dökülen su son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Şelale, sel sularının etkisiyle bulanık akmaya başladı. Şelalenin altında bulunan yürüyüş yollarını da su bastı. Sel nedeniyle Eşikli ve Çat köylerindeki tarım arazileri de su altında kalırken, ekili arazilerde zarar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı