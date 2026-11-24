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BAKAN KACIR: MEKANLARI CENNET OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: AZİZ VE NECİP MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'den eğitim uçuşu için havalanan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterimizin düşerek kaza kırıma uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden 5 kahraman askerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, kahraman silah arkadaşlarına, Hava Kuvvetleri mensuplarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz ve necip Müslüman Türk milletinin başı sağ olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı