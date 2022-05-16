Siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu, "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: İşimin başındayım

Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirilirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair farklı iddialar ortaya atılırken, beklenen açıklama Kaftancıoğlu'nun kendisinden geldi.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı Kaftancıoğlu, "Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna; "Görevimin başındayım" yanıtını verdi.

PARTİ MECLİSİ'NDE YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Öte yandan bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisi'nde de gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuşuyla başlayacak toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek. Seçim ve seçim güvenliği hazırlıklarının ele alınacağı toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarının onanması sonrası çizilen yol haritası da tartışılacak.