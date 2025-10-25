Haberler

Sivrihisar İslami İlimler Vakfı Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Sivrihisar İslami İlimler Vakfı Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivrihisar Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanlığı'nı Fatih Keskin yürütürken, müftü Mustafa Budak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okundu. Seçimlerde Özkan Akay yeniden Başkan seçilirken, yeni yönetim belirlendi.

Sivrihisar İslami İlimler Vakfı'nın genel kurulu gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki kongre saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını Fatih Keskin, katip üyelikleri Nevzat Çakır ve Hamza Özkan'ın yaptığı toplantıda, Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Prof. Dr. Kemal Biçerli tarafından yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Vakıf Başkanı Özkan Akay, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yönetim kurulunun ibrasından sonra tek liste ile yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu'na mevcut başkan Özkan Akay ile Mehmet Çini, Ali Çiftçi, Murat Ünallı, Oğuz Ekici, Hamza Özkan ve Nevzat Çakır, Denetleme Kurulu'na Sadullah Özmen, Vedat Kilci ve Fahri Keskin seçildi.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire

O nasıl gol öyle! Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.