Sivrihisar İslami İlimler Vakfı Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Sivrihisar İslami İlimler Vakfı'nın genel kurulu gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki kongre saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını Fatih Keskin, katip üyelikleri Nevzat Çakır ve Hamza Özkan'ın yaptığı toplantıda, Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Prof. Dr. Kemal Biçerli tarafından yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Vakıf Başkanı Özkan Akay, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yönetim kurulunun ibrasından sonra tek liste ile yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu'na mevcut başkan Özkan Akay ile Mehmet Çini, Ali Çiftçi, Murat Ünallı, Oğuz Ekici, Hamza Özkan ve Nevzat Çakır, Denetleme Kurulu'na Sadullah Özmen, Vedat Kilci ve Fahri Keskin seçildi.