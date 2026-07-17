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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 119 gram esrar ve 185 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, Sivrihisar ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Tespit edilen adreste yapılan aramada 119 gram esrar, 185 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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