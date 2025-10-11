Sivrihisar'da Öğrencilere Bağımlılık ve Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bağımlılık, aile içi ve kadına şiddet ile güvenli trafik konularında öğrencilere eğitim verildi.

Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi güvenli eğitim bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere bağımlılık, aile içi ve kadına şiddet ile güvenli trafik konularında eğitim verilerek çeşitli sunumlar yapıldı.

Söz konusu eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Huzurevi sakinlerine trafik güvenliği eğitimi

Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından huzurevinde barınan yaşlılara, trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

Nasreddin Hoca Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde personel ve yaşlı bireylere trafik güvenliği konulu eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

2024-2027 "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.