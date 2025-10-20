Sivrihisar'da Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Hızırbey Mahalle Muhtarı Yasemin Koca, muhtarlığın demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin iradesi ile seçilmiş olan muhtarlar devletle vatandaş, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Koca şunları söyledi:

"Bir yönümüzle devleti, bir yönümüzle milleti temsil etmekteyiz. Gece gündüz demeden, vatandaşlarımızın gerek devletle olan işlerinde gerekse özel işlerinde ilk çalacağı kapı olduğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle her türlü fedakarlıkla görevini ifa etmekte olan tüm meslektaşlarımı yapmış oldukları hizmetlerden dolayı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Günümüz kutlu olsun."