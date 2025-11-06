Sivrihisar'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 1 Tutuklama
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, çalınan 13 kuzunun bulunması için suçluları yakaladı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 kuzunun çalınmasıyla ilgili başvuru üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirilen şüphelilerden 2'sinin kuzuları Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir kişiye sattıkları tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin Sivrihisar ve Emirdağ ilçelerinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel