Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.37'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Sivrice'nin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı