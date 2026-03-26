Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre deprem saat 10.37'de ve 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.37'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Sivrice'nin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı