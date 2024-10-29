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Sivrice'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, katılımcılar bayram coşkusunu paylaştı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Sivrice İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu.

Kaymakam Efecan Şahin, etkinliğe katılanların bayramını kutladı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel

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