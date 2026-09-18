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Sivrice'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Akın ve Belediye Başkanı Ebubekir Irmak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Vekil Teğmen Berkan Öz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sevil Ardıç, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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