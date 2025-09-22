Sivrice Belediyesi'ne 121 Çöp Konteneyneri Desteği
Elazığ'da Sivrice Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 121 çöp konteyneri teslim edildi. Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, konteynerlerin temizlik hizmetlerini artıracağını belirtti.
Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, çöp konteynerlerinin belediyeye teslim edildiğini söyledi.
Irmak, "Konteynerler sayesinde ilçede daha etkin ve verimli bir temizlik hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Konteynerler hem çevre temizliğinde hem de atık toplama hizmetlerinde kaliteyi artıracak. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.