Sivriada açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı
Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.
Marmara Denizi Sivriada açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sivriada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7,5 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Sivriada'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel