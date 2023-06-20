Sivil toplum kuruluşları Türkmenistanlı mültecilerin sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

Bazı sivil toplum kuruluşları, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde, Türkmenistanlı mültecilerin sorunlarına çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

Fatih'teki Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) öncülüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dernek Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Dünya Mülteciler Günü'nün, doğdukları yerde yaşayamayan çaresiz, mazlum insanlar hakkında duyarlılık oluşturmak ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla ilan edildiğini, bugün bu bakış açısına çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kaya, 14 Haziran'da Akdeniz'de yaşanan tekne faciasını anımsatarak, "Hala bunun etkilerini konuşuyoruz. Maalesef dünyaya bir yandan medeniyet dersi vermeye kalkan AB ve Batılı ülkelerin bu faciada açık sorumluluk aldıklarına hep beraber şahitlik ettik. Bu insanlar kurtarılabilirdi. 700'den fazla insanın Akdeniz'in sularına gömülmesini tüm dünyayla birlikte Yunanistan'ı, İtalya'sı, AB'si açık bir şekilde seyretti. Bu katliama bir anlamda ortak oldular." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de muhalefet partilerinin neredeyse tamamının söylemlerini muhacir, göçmen, mülteci düşmanlığı üzerine kurdukları bir seçim döneminden geçildiğini söyleyen Kaya, "İnsanlık adına bu ülkede yaşayan herkesin utanç duyacağı manzaralar yaşandı. İstedikleri sonucu elde edemediler ama bu bizim göçmenlere, mültecilere daha fazla sahip çıkma sorumluluğumuza işaret ediyor." diye konuştu.

Kaya, Türkmenistan vatandaşlarının kendi ülkelerinde ve dünyada yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirmek istediklerini aktararak, "Bu konuyla alakalı geçtiğimiz yıllarda birtakım çabalarımız oldu fakat sorunlar sürüyor. Türkmenistan vatandaşları gittikleri her yerde eziyet çekmeye devam ediyor." dedi.

Toplantıda Özgür-Der, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der), Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Hak Hukuk Dayanç Derneği ve Türkmen Helsinki Vakfı adına çözüm çağrısını, eski Mazlum-Der Şube Başkanı Ali Öner okudu.

Çağrıda, Türkmenistanlıların yaşadığı krizin mülteci ve göçmenlerin yaşadığı en dramatik insani krizlerden biri olduğu ifade edildi.