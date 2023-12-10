Üye Girişi
Haberler

Sivil Polis Otobüs Şoförüne ve Otobüs Firmasına Cezalar Kesti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aksaray'da denetim kapsamında yolcu gibi bindiği otobüste, sürücünün hatalarını tespit eden sivil polis, şoför İbrahim Halil Polat'a 'cep telefonuyla konuşmak' ve 'sinyal vermeden şerit değiştirmek' suçlarından 1902 TL, otobüs firmasına da 'biletsiz yolcu almak' suçundan 3 bin 584 TL para cezası uyguladı.

AKSARAY'da denetim kapsamında yolcu gibi bindiği otobüste, sürücünün hatalarını tespit eden sivil polis, şoför İbrahim Halil Polat'a, 'cep telefonuyla konuşmak' ve 'sinyal vermeden şerit değiştirmek' suçundan 1902 TL, otobüs firmasına da 'biletsiz yolcu almak' suçundan 3 bin 584 TL para cezası uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde kış denetimleri kapsamanda; Eskişehir'den Aksaray'a gelen yolcu otobüsüne sivil kıyafetlerle binen Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Mahmut Karataş, yol boyunca sürücü İbrahim Halil Polat'ın kural ihlallerini takip etti. Otobüs, Aksaray Şehirlerarası Terminale geldiğinde şoför İbrahim Halil Polat'a, 'cep telefonuyla konuşmak' ve 'sinyal vermeden şerit değiştirmek' suçundan 1902 TL, otobüs firmasına da 'biletsiz yolcu almak' suçundan 3 bin 584 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Ceza Trafik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title