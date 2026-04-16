Şanlıurfa'da Lisede Silahlı Saldırı Olayında 16 Şüpheli Gözaltına Alındı
(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "14.04.2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.