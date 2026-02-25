Haberler

Kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.K. idaresindeki otomobil kontrolünü kaybederek bankete düştü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
