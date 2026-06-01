Şanlıurfa'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ali Çakır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Cuma Sarı