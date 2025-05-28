Siverek'te Silahlı Zanlı Operasyonla Yakalandı

Siverek'te Silahlı Zanlı Operasyonla Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan zanlı, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kendisini takip eden polis ekiplerine silahla ateş açan ve bir eve saklanan zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

İlçedeki bir iş yeri kurşunlaması olayının şüphelisi R.Ç'nin kullandığı otomobili takibe alan polis ekipleri, Kale Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda aracı durdurmak istedikleri sırada, zanlı silahla ateş açarak kaçtı.

Bölgede bir eve saklandığı tespit edilen R.Ç'nin polisin "teslim ol" uyarılarına silahla yanıt vermesi üzerine, olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından adrese operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli, güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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