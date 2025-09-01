Siverek'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siverek'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı yakını tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Buğdaycı, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli M.B.'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde Mehmet Buğdaycı (40) evinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan yakını M.B. (28) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B. silahla Mehmet Buğdaycı'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Buğdaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Buğdaycı'nın cenazesi incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.