Siverek'te Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Çocuk Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı.
M.A. (32) idaresindeki 34 BKT 344 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki yolcular, H.A. (8), A.A. (5) ve A.A. (2) yaralandı.
Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocukların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.