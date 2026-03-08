Haberler

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.T. (38) idaresindeki 63 EU 372 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkrak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
