Haberler

Şanlıurfa'da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otonom otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 11 küçükbaş hayvan öldü.

A.I. yönetimindeki 06 BVN 413 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 20'nci kilometresinde, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda 11 küçükbaş hayvan da can verdi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk milli futbolcunun ihanetine uğradı: Beni aldattı
Mauro Icardi Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe'ye önerildi!
Başpehlivan Erkan Taş, Edirne’de hamam geleneğini sürdürdü

Kırkpınar'ı kazanır kazanmaz 5 km yol yürüyüp soluğu orada aldı
4 Temmuz kutlamasında korku dolu anlar! İnişe geçen uçağa havai fişek isabet etti

Kutlama kabusa döndü! İnişe geçen uçakta dehşeti yaşadılar

Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu