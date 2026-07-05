Şanlıurfa'da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otonom otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 11 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 11 küçükbaş hayvan öldü.
A.I. yönetimindeki 06 BVN 413 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 20'nci kilometresinde, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda 11 küçükbaş hayvan da can verdi.
Kaynak: AA / Cuma Sarı