Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 57 yaşındaki sürücü B.A. ve 17 yaşındaki yolcu S.A. yaralandı.
B.A. (57) idaresindeki 34 JL 8255 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolunun 30'uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki S.A. (17) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı